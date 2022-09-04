Севилья - Барселона 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках четвертого тура чемпионата Испании Севилья на своем поле разгромно уступила Барселоне (0:3).
Уже в первом тайме каталонский клуб сделал себе голевой запас благодаря голам Рафиньи и Левандовски. На старте второй половины игры Барселона довела счет до разгромного после точного удара Гарсии.
Севилья на протяжении всего поединка создала несколько голевых моментов, но забить хотя бы один не смогла.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Барселона: