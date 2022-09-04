Севилья - Барселона 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

В рамках четвертого тура чемпионата Испании Севилья на своем поле разгромно уступила Барселоне (0:3).

Уже в первом тайме каталонский клуб сделал себе голевой запас благодаря голам Рафиньи и Левандовски. На старте второй половины игры Барселона довела счет до разгромного после точного удара Гарсии.

Севилья на протяжении всего поединка создала несколько голевых моментов, но забить хотя бы один не смогла.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Барселона:

</iframe</p> <p>Севилья - <strong>Барселона</strong> 0:3<br /> <strong>Голы</strong>: Рафинья, 21, Левандовски, 36, Гарсия, 50</p> <p><strong>Севилья</strong>: Буну - Монтьель (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акунья - Ракитич, Гудель (Кармона, 46), Жордан (Дилэйни, 46) - Иско (Гомес, 70), Ламела, Эн-Несири (Дольберг, 57).</p> <p><strong>Барселона</strong>: тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Серджи Роберто, 55), Бальде (Альба, 64) - Бускетс, Педри (де Йонг, 63), Гави - Левандовски (Фати, 74), Дембеле (Ферран Торрес, 63), Рафинья.</p> <p><em>Предупреждения</em>: Дембеле, Бальде, Жордан, Кармона, Араухо, Роберто.</p> </div> <nav aria-label="breadcrumb"> <ol class="breadcrumb"> <li class="breadcrumb-item"><a href="https://isport.ua/">iSport.ua</a></li> <li class="breadcrumb-item"><a href="/369139-football">Футбол</a></li> <li class="breadcrumb-item"><a href="/football/369141-europe">Европа</a></li> </ol> </nav> <div class="p-tags"> <span class="tag-label">КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:</span> <a href="/tag/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB">футбол</a> <a href="/tag/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0">Барселона</a> <a href="/tag/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F">севилья</a> <a href="/tag/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82+%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8">Чемпионат Испании</a> <a href="/tag/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2">видео голов</a> <a href="/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B0">обзор матча</a> </div> <div class="premium-mobile"></div> <div id="banner-block-place-content-roll" class=""> <div class="banner banner-item-place-content-roll"> <div id='zone_1263804960'></div> <script> (function(w,d,o,g,r,a,m){ var cid='zone_1263804960'; 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w[r]=w[r]||function(){(w[r+'l']=w[r+'l']||[]).push(arguments)}; function e(b,w,r){if((w[r+'h']=b.pop())&&!w.ABN){ var a=d.createElement(o),p=d.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1; a.src='https://cdn.'+w[r+'h']+'/libs/e.js';a.onerror=function(){e(g,w,r)}; p.parentNode.insertBefore(a,p)}}e(g,w,r); w[r](cid,{id:1154348739,domain:w[r+'h']}); })(window,document,'script',['umh.ua'],'ABNS'); </script> <!-- <div id="holder_300x250_18"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_300x250_18",{block:8618}); </script> --> </div> <div class="banner banner-item-place-noindex-right-recommend"> <span class="test-2"></span> </div> </div> <div class="last-news"> <div class="widget widget-news"> <h3 class="bl-title"><a href="/693219-news">Последние новости</a></h3> <div class="n-list"> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Теннис</span><span class="it-time">09:40</span></div> <div class="it-title"> <a href="/tennis/6853265-us-open-2022-wta-raspisanie-i-rezultaty-matchej-zhenskoj-setki" target=""> US OPEN-2022 (WTA): Швентек и Пегула пробились в следующий раунд</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">ММА</span><span class="it-time">09:23</span></div> <div class="it-title"> <a href="/power/6858677-ufc-v-parizhe-gann-otpravil-v-nokaut-tuivasu-uittaker-pobedil-vettori-edinoglasnym-resheniem" target=""> UFC в Париже: Ганн отправил в нокаут Туивасу, Уиттакер победил Веттори единогласным решением</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Сборные</span><span class="it-time">09:17</span></div> <div class="it-title"> <a href="/basketball/world/6858675-estoniya-ukraina-7374-obzor-matcha-chempionata-evropy-po-basketbolu" target=""> <i class="icon-video"></i> Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Бокс</span><span class="it-time">08:55</span></div> <div class="it-title"> <a href="/boxing/6858669-ruis-ortis-rezultaty-vzveshivaniya" target=""> Руис - Ортис: мексиканец оказался тяжелее кубинца на 10 кг</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Теннис</span><span class="it-time">08:35</span></div> <div class="it-title"> <a href="/tennis/6853247-us-open-2022-atp-raspisanie-i-rezultaty-matchej-muzhskoj-setki" target=""> US OPEN-2022 (ATP): Надаль и Алькарас без проблем вышли в четвертый раунд</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Европа</span><span class="it-time">08:18</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/europe/6858657-nant-pszh-03-video-golov-i-obzor-matcha-chempionata-frantsii" target=""> <i class="icon-video"></i> Нант - ПСЖ 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Франции</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Бокс</span><span class="it-time">07:58</span></div> <div class="it-title"> <a href="/boxing/6858648-usik-nazval-edinstvennogo-interesnogo-dlya-nego-sopernika-krome-fyuri" target=""> Усик назвал единственного интересного для него соперника, кроме Фьюри</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Европа</span><span class="it-time">07:38</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/europe/6858647-sevilya-barselona-03-video-golov-i-obzor-matcha-chempionata-ispanii" target=""> <i class="icon-video"></i> Севилья - Барселона 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Европа</span><span class="it-time">07:20</span></div> <div class="it-title"> <a href="/football/europe/6858641-milan-inter-32-video-golov-i-obzor-matcha-chempionata-italii" target=""> <i class="icon-video"></i> Милан - Интер 3:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии</a> </div> </div> <div class="n-itm"> <div class="it-meta"><span class="it-label">Киберспорт</span><span class="it-time">00:53</span></div> <div class="it-title"> <a href="/other/cybersport/6316590-navi-kalendar-matchej-ukrainskogo-kollektiva-po-csgo" target=""> NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO</a> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="banner-block-place-right-bmaker2" class="widget "> <div class="banner banner-item-place-noindex-right-bmaker2"> <div id='zone_1464109459'></div> <script> (function(w,d,o,g,r,a,m){ var cid='zone_1464109459'; w[r]=w[r]||function(){(w[r+'l']=w[r+'l']||[]).push(arguments)}; function e(b,w,r){if((w[r+'h']=b.pop())&&!w.ABN){ var a=d.createElement(o),p=d.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1; a.src='https://cdn.'+w[r+'h']+'/libs/e.js';a.onerror=function(){e(g,w,r)}; p.parentNode.insertBefore(a,p)}}e(g,w,r); w[r](cid,{id:1464109459,domain:w[r+'h']}); })(window,document,'script',['umh.ua'],'ABNS'); </script> <!-- <div id="holder_300x250_39"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_300x250_39",{block:8639}); </script> --> </div> </div> <div class="widget widget-social"> <ul class="nav nav-tabs justify-content-center" id="myTab" role="tablist"> <li> <a class="soc-link soc-link-fb active" id="fb-tab" data-toggle="tab" href="#fb-pane" role="tab" aria-selected="true"></a> </li> <li> <a class="soc-link soc-link-tw" id="tw-tab" data-toggle="tab" href="#tw-pane" role="tab" aria-selected="false"></a> </li> <li> <a class="soc-link soc-link-gp" id="gp-tab" data-toggle="tab" href="#gp-pane" role="tab" aria-selected="false"></a> </li> </ul> <div class="tab-content"> <div class="tab-pane fade show active" id="fb-pane" role="tabpanel" aria-labelledby="fb-tab"> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; 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} </script> <script type="text/javascript" language="javascript"> bmN=navigator,bmD=document,bmD.cookie='b=b',i=0,bs=[],bm={o:1,v:16836568,s:16836568,t:0,c:bmD.cookie?1:0,n:Math.round((Math.random()* 1000000)),w:0}; for(var f=self;f!=f.parent;f=f.parent)bm.w++; try{if(bmN.plugins&&bmN.mimeTypes.length&&(x=bmN.plugins['Shockwave Flash']))bm.m=parseInt(x.description.replace(/([a-zA-Z]|\s)+/,'')); else for(var f=3;f<20;f++)if(eval('new ActiveXObject("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.'+f+'")'))bm.m=f}catch(e){;} try{bm.y=bmN.javaEnabled()?1:0}catch(e){;} try{bmS=screen;bm.v^=bm.d=bmS.colorDepth||bmS.pixelDepth;bm.v^=bm.r=bmS.width}catch(e){;} r=bmD.referrer.replace(/^w+:\/\//,'');if(r&&r.split('/')[0]!=window.location.host){bm.f=escape(r).slice(0,400);bm.v^=r.length} bm.v^=window.location.href.length;for(var x in bm) if(/^[ovstcnwmydrf]$/.test(x)) bs[i++]=x+bm[x]; bmD.write('<sc'+'ript type="text/javascript" language="javascript" src="//c.bigmir.net/?'+bs.join('&')+'"></sc'+'ript>'); </script> <noscript> <a href="http://www.bigmir.net/" target="_blank"><img src="//c.bigmir.net/?v16836568&s16836568&t2" width="88" height="31" alt="bigmir)net TOP 100" title="bigmir)net TOP 100" border="0" /></a> </noscript> <!--bigmir)net TOP 100--> </div> <div class="banner banner-item-place-footer-codes"> <div id="holder_600x240_8561"></div><script type="text/javascript"> new holder("holder_600x240_8561",{block:8561}); 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