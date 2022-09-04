iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти: Сейчас Родриго - это игрок Реала для решения всех задач и целей

Итальянец восхищен игрой своего подопечного.
Сегодня, 14:55
Родриго / Getty Images
Родриго / Getty Images
0 0 0

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о прогрессе молодого вингера Реала Родриго.

"Родриго – особенный форвард, потому что способен сыграть на всех позициях.

Он быстрый, грамотно работает с мячом, эффективен при обыгрыше один в один.

Читайте также: Анчелотти высказался о будущем Асенсио в Реале

Его обучение завершено, и сейчас он уже игрок Реала для решения всех задач и целей", – сказал Анчелотти в интервью Goal.com.

Напомним, 21-летний бразилец вышел в стартовом составе в матче против Бетиса (2:1) и забил победный гол.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Родриго Гоэс
0 0 0

Статьи по теме

Отец Холанда рассказал, почему Эрлинг отказался от перехода в Реал Отец Холанда рассказал, почему Эрлинг отказался от перехода в Реал
Реал добыл боевую победу над Бетисом Реал добыл боевую победу над Бетисом
Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
Вооруженные грабители пытались проникнуть в дом футболиста Реала Вооруженные грабители пытались проникнуть в дом футболиста Реала
Помочь журналистам

Видео

Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Эстония - Украина 73:74 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа16:09
Холанд поддержал Левандовски в конфликте с Баварией
Формула 115:55
Леклер: Надеюсь, Феррари сможет "поиграть" со стратегией, чтобы надавить на Ферстаппена
Киберспорт15:43
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
НБА15:31
"Он - оборонительный волшебник": Шакил О'Нил оценил обмен Беверли в Лейкерс
Европа15:19
Арсенал пытался выкупить Торреса у Барселоны
Европа14:55
Анчелотти: Сейчас Родриго - это игрок Реала для решения всех задач и целей
Сборные14:52
Евробаскет-2022: Испания сыграет с Бельгией, Турция - с Грузией
Европа14:45
Уныние: Мама Роналду запечатлела Криштиану несчастным в преддверии жаркого матча с Арсеналом
Европа14:25
Икарди не попал в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Лига Чемпионов14:10
Матч Лейпциг - Шахтер обслужит португальская бригада арбитров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK