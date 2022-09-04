Анчелотти: Сейчас Родриго - это игрок Реала для решения всех задач и целей

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о прогрессе молодого вингера Реала Родриго.

"Родриго – особенный форвард, потому что способен сыграть на всех позициях.

Он быстрый, грамотно работает с мячом, эффективен при обыгрыше один в один.

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Его обучение завершено, и сейчас он уже игрок Реала для решения всех задач и целей", – сказал Анчелотти в интервью Goal.com.

Напомним, 21-летний бразилец вышел в стартовом составе в матче против Бетиса (2:1) и забил победный гол.