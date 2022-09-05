Бывший футболист Баварии завершил карьеру в 33 года

Бывший футболист Баварии и сборной Германии Хольгер Бадштубер объявил о завершении карьеры.

Немецкий защитник в Twitter опубликовал пост, в котором сообщил о своих дальнейших планах.

"После 13 лет профессиональной карьеры я объявляю о ее завершении. Конечно, мне хотелось бы, чтобы в ней было меньше травм, но я очень доволен тем, чего добился. Мне будет не хватать общественного духа, который я испытывал во всех в своих командах. Также мне будет не хватать возможности быть рядом с фанатами".

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"Я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку на протяжении многих лет. Я останусь верен футболу, моей страсти. Я пойду по стопам отца и пойду на тренерские курсы. Надеюсь, что надолго останусь в футболе, пусть и в другой роли. Большое спасибо всем моим товарищам и вам, фанатам. Ваш Хольгер", - написал Бадштубер.

Herzlichen Dank an all meine Weggefährten und an euch Fans.

⁰Euer Holger pic.twitter.com/8oFuEwkNPf — Holger Badstuber (@Badstuber) September 5, 2022

Напомним, с 2007 по 2017 год Батштубер выступал за Баварию, затем за Шальке, Штутгарт и Люцерн.