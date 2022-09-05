iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Футбол

Бывший футболист Баварии завершил карьеру в 33 года

Хольгер Бадштубер продолжит связывать свою жизнь с футболом.
Сегодня, 13:57
Хольгер Бадштубер / Getty Images
Хольгер Бадштубер / Getty Images
0 0 0

Бывший футболист Баварии и сборной Германии Хольгер Бадштубер объявил о завершении карьеры.

Немецкий защитник в Twitter опубликовал пост, в котором сообщил о своих дальнейших планах.

"После 13 лет профессиональной карьеры я объявляю о ее завершении. Конечно, мне хотелось бы, чтобы в ней было меньше травм, но я очень доволен тем, чего добился. Мне будет не хватать общественного духа, который я испытывал во всех в своих командах. Также мне будет не хватать возможности быть рядом с фанатами".

Читай также: Морозюк продолжил карьеру в клубе российского блогера - Transfermarkt

"Я хотел бы поблагодарить вас за вашу поддержку на протяжении многих лет. Я останусь верен футболу, моей страсти. Я пойду по стопам отца и пойду на тренерские курсы. Надеюсь, что надолго останусь в футболе, пусть и в другой роли. Большое спасибо всем моим товарищам и вам, фанатам. Ваш Хольгер", - написал Бадштубер.

Напомним, с 2007 по 2017 год Батштубер выступал за Баварию, затем за Шальке, Штутгарт и Люцерн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Хольгер Бадштубер
0 0 0

Статьи по теме

Минай и Колос не выявили сильнейшего в результативном матче Минай и Колос не выявили сильнейшего в результативном матче
Чемпионская страсть: Антони в особой атмосфере отметил свою дебютную победу над Арсеналом Чемпионская страсть: Антони в особой атмосфере отметил свою дебютную победу над Арсеналом
Лэмпард: Матч против Ливерпуля стал для Миколенко выдающимся Лэмпард: Матч против Ливерпуля стал для Миколенко выдающимся
Ничего личного, просто бизнес: последние игроки, перешедшие в стан врага Ничего личного, просто бизнес: последние игроки, перешедшие в стан врага
Помочь журналистам

Видео

Руис - Ортис: лучшие моменты боя
Руис - Ортис: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Джокович не в ТОП-5
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Футбол15:01
Минай и Колос не выявили сильнейшего в результативном матче
Сборные14:50
Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира
Европа14:30
Чемпионская страсть: Антони в особой атмосфере отметил свою дебютную победу над Арсеналом
Футбол14:28
Лэмпард: Матч против Ливерпуля стал для Миколенко выдающимся
Европа14:20
Ничего личного, просто бизнес: последние игроки, перешедшие в стан врага
Европа13:57
Бывший футболист Баварии завершил карьеру в 33 года
Европа13:33
Скауты Арсенала впечатлены игрой Мудрика, клуб попытается подписать футболиста следующим летом
Бокс13:32
Уайлдер отреагировал на вызов Энди Руиса
Европа13:05
Семья Глейзеров готова продать Манчестер Юнайтед
Европа13:02
Моуриньо - о разгроме от Удинезе: Лучше проиграть единожды 0:4, чем четыре раза по 0:1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK