Аякс стартовал в Лиге чемпионов с уверенной победы над Рейнджерс

В среду, 7 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Аякс принимал Рейнджерс.

Хозяева поля уже в первой половине встречи решили все вопросы касаемо победителя матча. Аякс трижды отправил мяч в ворота соперника. Голами отметились Альварес, Бергейс и Кудус.

Во второй половине встречи нидерландский коллектив еще раз огорчил Рейнджерс. Бергейс записал на свой счет дубль.

В оставшиеся минуты встречи у обеих команд были моменты у ворот соперника, однако матч так и завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Аякс - Рейнджерс 4:0

Голы: Альварес, 17, Бергейс, 32, 80, Кудус, 33

Аякс: Пасвеер - Ренсх, Басси, Тимбер, Блинд (Бас, 82) - Альварес, Тайлор, Кудус, Тадич - Бергейс (Классен, 82), Бергвейн (Окампос, 82).

Рейнджерс: Маклафлин - Тавернье (Кинг, 46), Голдсон, Сэндс, Баришич - Ландстрем, Камара (Дэвис, 78), Райт (Матондо, 46) - Чолак, Кент, Тилльман (Джек, 46).

Предупреждение: Джек.