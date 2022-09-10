iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ведущие игроки сборной Боснии и Герцеговины отказались участвовать в матче с россиянами - источник

Лидеры команды могут пойти против местной ассоциации в ее стремлении провести подобный поединок.
Сегодня, 00:31
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images
Сборная Боснии и Герцеговины / Getty Images
0 0 0

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины договорилась о проведении товарищеского матча с российской сборной, который может состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Тем не менее, как утверждает N1, некоторые ведущие исполнители боснийской сборной не поддержали подобную идею местной ассоциации и приняли решение не участвовать в спарринге с представителями страны-террориста.

Читай также: "У меня нет слов": Пьянич прокомментировал будущий матч Боснии и Герцеговины с РФ

Источник, напрямую связавшийся с игроками национальной команды, сообщает, что футболисты, подтвердили, что не будут отвечать на вызовы в сборную, если получат их на матч с РФ.

Ранее сообщалось, что УЕФА отреагировал на ситуацию с товарищеским матчем сборной Боснии и Герцеговины с россиянами, заявив, что не отрицает проведение подобного поединка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: россия сборная России война с россией Босния и Герцеговина сборная Боснии и Герцеговины
0 0 0

Статьи по теме

УЕФА отреагировал на намерение Боснии и Герцеговины провести матч с россиянами УЕФА отреагировал на намерение Боснии и Герцеговины провести матч с россиянами
Арум: Фьюри побьет Джошуа даже больше, чем это смог сделать Усик Арум: Фьюри побьет Джошуа даже больше, чем это смог сделать Усик
"Ничего личного": Головкин оценил предстоящий третий поединок с Альваресом "Ничего личного": Головкин оценил предстоящий третий поединок с Альваресом
Милан объявил о продлении контракта с ключевым полузащитником Милан объявил о продлении контракта с ключевым полузащитником
Помочь журналистам

Видео

Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Фенербахче - Динамо 2:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Бокс00:58
Арум: Фьюри побьет Джошуа даже больше, чем это смог сделать Усик
Европа00:31
Ведущие игроки сборной Боснии и Герцеговины отказались участвовать в матче с россиянами - источник
Вчера, 23:54
Бокс23:54
"Ничего личного": Головкин оценил предстоящий третий поединок с Альваресом
Европа23:25
Милан объявил о продлении контракта с ключевым полузащитником
Бокс22:50
Промоутер рассказал, с кем может сразиться Ломаченко в случае успеха в бою с Ортисом
ММА22:19
Чимаев провалил взвешивание, бой с Диазом оказался под угрозой срыва
Европа21:40
УЕФА отреагировал на намерение Боснии и Герцеговины провести матч с россиянами
Бокс20:59
Промоутер рассказал, когда Фьюри собирается провести бои с Джошуа и Усиком
Сборные20:28
Багатскис: Мы еще далеки от нашего максимума, продолжаем искать стабильность
Европа20:01
"У меня нет слов": Пьянич прокомментировал будущий матч Боснии и Герцеговины с РФ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK