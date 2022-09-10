Ведущие игроки сборной Боснии и Герцеговины отказались участвовать в матче с россиянами - источник

Лидеры команды могут пойти против местной ассоциации в ее стремлении провести подобный поединок.

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины договорилась о проведении товарищеского матча с российской сборной, который может состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Тем не менее, как утверждает N1, некоторые ведущие исполнители боснийской сборной не поддержали подобную идею местной ассоциации и приняли решение не участвовать в спарринге с представителями страны-террориста.

Читай также: "У меня нет слов": Пьянич прокомментировал будущий матч Боснии и Герцеговины с РФ

Источник, напрямую связавшийся с игроками национальной команды, сообщает, что футболисты, подтвердили, что не будут отвечать на вызовы в сборную, если получат их на матч с РФ.

Ранее сообщалось, что УЕФА отреагировал на ситуацию с товарищеским матчем сборной Боснии и Герцеговины с россиянами, заявив, что не отрицает проведение подобного поединка.