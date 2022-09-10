"Не променял бы его ни на кого на свете": Хави назвал неприкасаемого футболиста Барселоны
Специалист отметил влияние новичка на команду.
В летнее трансферное окно Барселона приобрела нападающего сборной Польши Роберта Левандовски из Баварии.
Форвард провел в команду лишь пару месяцев, а уже успел стать любимчиком главного тренера Хави.
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По словам функционера, Левандовски принесет очень много пользы команде.
"Я бы не променял его ни на кого на свете. Опыт – это статус. Он очень помогает молодежи своими советами, подает пример своей скромностью. Это приносит нам много пользы", - приводит слова Хави As.
В текущем сезоне 34-летний футболист успел провести пять игр за Барселону, в которых забил восемь голов.
Ранее сообщалось, что Барселона готова судиться с Атлетико из-за ситуации с Гризманном.