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"Не променял бы его ни на кого на свете": Хави назвал неприкасаемого футболиста Барселоны

Специалист отметил влияние новичка на команду.
Сегодня, 14:10
Роберт Левандовски и Хави / Getty Images
Роберт Левандовски и Хави / Getty Images
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В летнее трансферное окно Барселона приобрела нападающего сборной Польши Роберта Левандовски из Баварии.

Форвард провел в команду лишь пару месяцев, а уже успел стать любимчиком главного тренера Хави.

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По словам функционера, Левандовски принесет очень много пользы команде.

"Я бы не променял его ни на кого на свете. Опыт – это статус. Он очень помогает молодежи своими советами, подает пример своей скромностью. Это приносит нам много пользы", - приводит слова Хави As.

В текущем сезоне 34-летний футболист успел провести пять игр за Барселону, в которых забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что Барселона готова судиться с Атлетико из-за ситуации с Гризманном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона хави Роберт Левандовски
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