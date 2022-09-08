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Футбол

Экс-игрок Барселоны и ПСЖ возглавит середняк Серии А

Тиаго Мотта заменит Синишу Михайловича на посту тренера Болоньи.
Сегодня, 17:23
Тиаго Мотта
Тиаго Мотта
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Итальянская Болонья определилась с заменой Синише Михайловичу на посту главного тренера.

Как сообщает Николо Скира, "фельсини" возглавит итальянец с бразильскими корнями Тиаго Мотта.

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Для специалиста это станет третьим местом работы в профессиональной карьере после Дженоа и Специи.

Стоит сказать, что Мотта в прошлом являлся футболистом сборной Италии, Барселоны и французского ПСЖ.

В минувшем сезоне Серии А Болонья заняла 13 место.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона болонья ПСЖ Серия А
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