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Рома продлит контракт с основным полузащитником

Брайан Кристанте заключит новое соглашение с римским клубом.
Сегодня, 15:59
Брайан Кристанте / Getty Images
Брайан Кристанте / Getty Images
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Рома в ближайшее время продлит сотрудничество со своим основным полузащитником Брайаном Кристанте.

Как сообщает журналист Николо Скира, обновленный контракт 27-летнего футболиста с "джаллоросси" будет рассчитан до лета 2026 года. Заработная плата игрока составит 3 миллиона евро за сезон.

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Нынешний договор итальянского хавбека с клубом действует до 2024 года.

Напомним, что Кристанте выступает за Рому с 2018 года. За это время полузащитник провел в составе римской команды во всех турнирах 181 матч, отличившись 11 забитыми мячами и десятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бывший защитник Интера и Ромы Давиде Сантон из-за травм был вынужден объявить о завершении карьеры в 31 год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Брайан Кристанте
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