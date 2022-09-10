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Бывший защитник Интера и Ромы объявил о завершении карьеры в 31 год

Итальянский футболист был вынужден принять такое решение из-за травм.
Сегодня, 12:35
Давиде Сантон / Getty Images
Давиде Сантон / Getty Images
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Бывший защитник Интера, Ромы и сборной Италии Давиде Сантон сообщил, что принял решение завершить профессиональную карьеру.

31-летний игрок был вынужден закончить с футболом из-за серьезных травм колен.

"Я вынужден прекратить играть. Не из-за того, что у меня не было предложений, не из-за чего-то еще, а потому, что мое тело с таким количеством травм в прошлом больше не может этого выносить. Я должен это сделать. Я не хочу, но я должен.

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Мое левое колено не оперировалось, но его уже нет. А еще есть знаменитое правое колено - его оперировали трижды. Хрящ, удалили все наружные мениски, но как только я делаю минимальную нагрузку, оно отекает и больше не сгибается", - приводит слова Сантона TMW.

За свою профессиональную карьеру Сантон выступал за Интер, Чезену, Ньюкасл и Рому. В составе миланского клуба защитник дважды становился чемпионом Италии, а также выиграл Лигу чемпионов.

Кроме того, на счету Сантона восемь матчей за национальную сборную Италии.

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