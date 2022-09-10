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Экс-наставник Шахтера стал жертвой ограбления

Злоумышленник похитил имущества на 200 тысяч евро.
Сегодня, 17:22
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images
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Бывший главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека подвергся ограблению.

Как сообщает издание RMC Sport, португальский специалист, ныне возглавляющий Лилль стал жертвой случившегося накануне.

В его гостиничный номер вторгся преступник и похитил украшений на сумму в 200 тысяч евро.

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К счастью, в отеле работали камеры видеонаблюдения. Благодаря этому полиция легко нашла преступника.

Злоумышленник получил год тюрьмы, полгода из которого условно.

Фонсеке удалось вернуть все своещ имущество назад, за исключением кольца, которое стоило около 15 тысяч евро. Вероятно, вор успел его продать.

Напомним, португалец возглавил Лилль в преддверии начала сезона-22/23. "Доги" находятся на 6 месте после 6 сыгранных туров, набрав 10 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Шахтер Донецк Пауло Фонсека ограбление
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