Рафинья рассказал, почему отказался от перехода в Челси

Вингер Барселоны Рафинья Диас рассказал, почему решил отказаться от перехода в Челси.

"Моей мечтой было носить футболку Барселоны – клуба, за которым я слежу с самого детства. С тех пор, как там играл Роналдиньо.

Я начал немного лучше понимать историю клуба. Я хотел быть частью этого. Так что эта мечта, эти желания были сильнее любого другого предложения, каким бы мощным оно ни было в экономическом плане.

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Роналдиньо поздравил меня через моего отца. Я разговаривал с Неймаром. Он сказал мне, что если я перейду сюда, то не пожалею об этом. Он прав", – сказал Рафинья в интервью La Vanguardia.

В текущем сезоне на счету бразильца 1 гол и 1 ассист в 5 матчах Ла Лиги.