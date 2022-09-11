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Рафинья рассказал, почему отказался от перехода в Челси

Бразилец хотел воплотить детскую мечту в реальность.
Сегодня, 09:53
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images
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Вингер Барселоны Рафинья Диас рассказал, почему решил отказаться от перехода в Челси.

"Моей мечтой было носить футболку Барселоны – клуба, за которым я слежу с самого детства. С тех пор, как там играл Роналдиньо.

Я начал немного лучше понимать историю клуба. Я хотел быть частью этого. Так что эта мечта, эти желания были сильнее любого другого предложения, каким бы мощным оно ни было в экономическом плане.

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Роналдиньо поздравил меня через моего отца. Я разговаривал с Неймаром. Он сказал мне, что если я перейду сюда, то не пожалею об этом. Он прав", – сказал Рафинья в интервью La Vanguardia.

В текущем сезоне на счету бразильца 1 гол и 1 ассист в 5 матчах Ла Лиги.

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