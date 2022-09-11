Спортивный директор Баварии высказался о неудачном старте сезоне клуба

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич высказался о худшем старте клуба в чемпионате Германии за 12 лет.

"Мы не очень хорошо начали. Думаю, мы потеряли четыре очка. С Унионом можно было сыграть вничью, учитывая атмосферу на их стадионе. Но у Гладбаха и Штутгарта нужно было выигрывать", – сказал Салихамиджич в интервью Sport1.de

Напомним, мюнхенцы в трех турах чемпионата подряд сыграли вничью – со Штутгартом, Унионом и гладбахской Боруссией. Команда Юлиана Нагельсманна набрала всего 12 очков в 6 матчах.

Ранее сообщалось, что вингер Баварии снова получил травму.