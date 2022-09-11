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Спортивный директор Баварии высказался о неудачном старте сезоне клуба

Руководство мюнхенцев недовольно результатами команды.
Сегодня, 13:17
Хасан Салихамиджич / Getty Images
Хасан Салихамиджич / Getty Images
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Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич высказался о худшем старте клуба в чемпионате Германии за 12 лет.

"Мы не очень хорошо начали. Думаю, мы потеряли четыре очка. С Унионом можно было сыграть вничью, учитывая атмосферу на их стадионе. Но у Гладбаха и Штутгарта нужно было выигрывать", – сказал Салихамиджич в интервью Sport1.de

Напомним, мюнхенцы в трех турах чемпионата подряд сыграли вничью – со Штутгартом, Унионом и гладбахской Боруссией. Команда Юлиана Нагельсманна набрала всего 12 очков в 6 матчах.

Ранее сообщалось, что вингер Баварии снова получил травму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария хасан салихамиджич
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