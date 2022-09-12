Яремчук - в команде тура чемпионата Бельгии по версии Sofascore
Статистический портал высоко оценил вклад украинца в победу над аутсайдером местного первенства.
Статистический портал Sofascore опубликовал свою версию команды 8 тура чемпионата Бельгии.
В ней нашлось место украинскому форварду Брюгге Роману Яремчуку.
Футболист отличился двумя результативными передачами в матче против Серен Юнайтед (2:0).
За это Sofascore наградил украинца оценкой 7.8
Напомним, Яремчук перешел в Брюгге этим летом. Нападающий успел сыграть в 3 матчах за "черно-синих", отличившись голом и двумя ассистами.