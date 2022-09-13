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Футбол

Барселона продлит контракт с одним из главных талантов клуба

Отступные в контракте Гави составят 1 млрд евро.
Сегодня, 17:15
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images
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Барселона договорилась с полузащитником Гави о новом контракте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны полностью договорились об условиях нового соглашения для 18-летнего испанца. Срок нового контракта Гави с Барселоной будет рассчитан до июня 2026 года. В нем будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро, а зарплата игрока увеличится в несколько раз.

Отметим, скоро о подписании нового контракта с испанцем клуб объявит официально.

В текущем сезоне на счету Гави 5 матчей в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона готова зимой расстаться с рядом игроков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона гави
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