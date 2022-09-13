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Пьянич поделился своим разочарованием после выступлений за Барселону

Босниец получил не то, на что рассчитывал.
Вчера, 23:21
Миралем Пьянич / Getty Images
Миралем Пьянич / Getty Images
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Хавбек Аль-Шарджа Миралем Пьянич высказался о времени, проведенном в стане Барселоны. 

"Я думал, что подписать контракт с таким клубом, как Барселона, – это правильный выбор. Но в то время я не знал, что все обернется так. Это было очень сложно.

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Я не ожидал, что столкнусь с такой трудной ситуацией. Я этого не ожидал", – сказал Пьянич в интервью DAZN.

Напомним, босниец перешел в каталонский клуб из Ювентуса в 2020 году. В сентябре Пьянич покинул каталонцев и перешел в Аль-Шарджа из ОАЭ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Миралем Пьянич
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