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Футбол

Экс-футболист Реала перешел в стан греческого гранда

Хамес Родригес снова будет выступать в одном клубе с Марсело.
Сегодня, 17:55
Хамес Родригес
Хамес Родригес
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Бывший футболист мадридского Реала, Баварии и Эвертона Хамес Родригес перешел в греческий Олимпиакос.

Детали контракта колумбийца на данный момент остаются неизвестными. 

Хавбек прошел медосмотр и готов к тому, чтобы выходить на поле в футболке своего нового клуба.

Последним клубом Родригеса был катарский Ар-Райян, цвета которого он защищал с 2021 года.

Напомним, ранее в стан греческого гранда перебрался бразилец Марсело, который выступал с Хамесом за мадридский Реал с 2014 по 2020 год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол олимпиакос Реал Мадрид Хамес Родригес
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