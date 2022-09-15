Экс-футболист Реала перешел в стан греческого гранда

Хамес Родригес снова будет выступать в одном клубе с Марсело.

Бывший футболист мадридского Реала, Баварии и Эвертона Хамес Родригес перешел в греческий Олимпиакос.

Детали контракта колумбийца на данный момент остаются неизвестными.

Хавбек прошел медосмотр и готов к тому, чтобы выходить на поле в футболке своего нового клуба.

Последним клубом Родригеса был катарский Ар-Райян, цвета которого он защищал с 2021 года.

Напомним, ранее в стан греческого гранда перебрался бразилец Марсело, который выступал с Хамесом за мадридский Реал с 2014 по 2020 год.