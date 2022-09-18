Мюллер заявил, что ему не хватает на поле Левандовски
Немцу непривычно играть без бывшего партнера по команде.
Атакующий полузащитник Баварии Томас Мюллер признался, что ему не хватает на поле форварда Роберта Левандовски в матчах мюнхенского клуба.
"В некоторых играх в этом сезоне были ситуации, когда я ловил себя на мысли, что когда-то в этой ситуации на дальней штанге находился кто-то, на кого можно было сыграть или поймать взгляд при подаче в штрафную", – сказал Мюллер в интервью Sky Sport Germany.
Напомним, этим летом Левандовски покинул Баварию и перешел в Барселону. Трансфер обошелся каталонцам почти в 50 млн евро.
Ранее сообщалось, что дом Мюллера был ограблен во время матча Бавария - Барселона.