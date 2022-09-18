iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мюллер заявил, что ему не хватает на поле Левандовски

Немцу непривычно играть без бывшего партнера по команде.
Сегодня, 10:52
Мюллер и Левандовски / Getty Images
Мюллер и Левандовски / Getty Images
0 0 0

Атакующий полузащитник Баварии Томас Мюллер признался, что ему не хватает на поле форварда Роберта Левандовски в матчах мюнхенского клуба.

"В некоторых играх в этом сезоне были ситуации, когда я ловил себя на мысли, что когда-то в этой ситуации на дальней штанге находился кто-то, на кого можно было сыграть или поймать взгляд при подаче в штрафную", – сказал Мюллер в интервью Sky Sport Germany.

Напомним, этим летом Левандовски покинул Баварию и перешел в Барселону. Трансфер обошелся каталонцам почти в 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что дом Мюллера был ограблен во время матча Бавария - Барселона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Мюллер Роберт Левандовски
0 0 0

Статьи по теме

"Главный клуб Европы?": Аугсбург эмоционально отреагировал на победу над Баварией "Главный клуб Европы?": Аугсбург эмоционально отреагировал на победу над Баварией
Дом Мюллера был ограблен во время матча Бавария - Барселона Дом Мюллера был ограблен во время матча Бавария - Барселона
Основной защитник Баварии выбыл на 5 недель из-за травмы Основной защитник Баварии выбыл на 5 недель из-за травмы
Хави: Не использовали шесть-семь отличных моментов, а Бавария своего шанса не упустила Хави: Не использовали шесть-семь отличных моментов, а Бавария своего шанса не упустила
Помочь журналистам

Видео

Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя
Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа12:50
Витинья сравнил между собой Месси и Роналду
Украина12:35
Дебютант сборной Украины: Очень приятно тренироваться в такой атмосфере и с такими мастерами
Европа12:23
Дани Алвес: Если Месси обгонит меня по трофеям – буду играть до 50
Украина12:10
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
ММА11:55
Чендлер: Подерусь с Махачевым или Оливейрой весной или летом и стану новым чемпионом UFC
Лига Чемпионов11:49
Финал Лиги чемпионов может пройти в США
Бокс11:23
Альварес сделал заявление касательно реванша с Биволом
Другие11:22
Дмитрий Горобец - победитель чемпионата мира по бодибилдингу
Бокс10:54
Ломаченко посоветовал Головкину завершить карьеру
Европа10:52
Мюллер заявил, что ему не хватает на поле Левандовски
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK