Мюллер заявил, что ему не хватает на поле Левандовски

Атакующий полузащитник Баварии Томас Мюллер признался, что ему не хватает на поле форварда Роберта Левандовски в матчах мюнхенского клуба.

"В некоторых играх в этом сезоне были ситуации, когда я ловил себя на мысли, что когда-то в этой ситуации на дальней штанге находился кто-то, на кого можно было сыграть или поймать взгляд при подаче в штрафную", – сказал Мюллер в интервью Sky Sport Germany.

Напомним, этим летом Левандовски покинул Баварию и перешел в Барселону. Трансфер обошелся каталонцам почти в 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что дом Мюллера был ограблен во время матча Бавария - Барселона.