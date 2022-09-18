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Яремчук - в старте на матч против Стандарда, Соболь остался в запасе

Украинский форвард будет помогать своей команде с первых минут, а защитник сможет выйти на замену.
Сегодня, 18:50
Роман Яремчук и Эдуард Соболь / Getty Images
Роман Яремчук и Эдуард Соболь / Getty Images
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В рамках девятого тура бельгийского чемпионата Брюгге в гостях встретится с льежским Стандардом.

Главный тренер "черно-синих" Карл Хуфкенс определился с стартовым составом на этот поединок.

Украинский нападающий гостей Роман Яремчук появится на поле с первых минут.

В свою очередь, левый защитник Эдуард Соболь остался на скамейке запасных.

Примечательно, ранее сообщалось, что Соболь получил повреждение, а его восстановление займет около 2 недель.

Матч между Стандардом и Брюгге начнется в 19:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол брюгге Эдуард Соболь Роман Яремчук
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