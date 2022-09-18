Яремчук - в старте на матч против Стандарда, Соболь остался в запасе

Украинский форвард будет помогать своей команде с первых минут, а защитник сможет выйти на замену.

В рамках девятого тура бельгийского чемпионата Брюгге в гостях встретится с льежским Стандардом.

Главный тренер "черно-синих" Карл Хуфкенс определился с стартовым составом на этот поединок.

Украинский нападающий гостей Роман Яремчук появится на поле с первых минут.

В свою очередь, левый защитник Эдуард Соболь остался на скамейке запасных.

Our 𝙎𝙩𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙓𝙄 at Sclessin 👊🏼 🔥 #StaClu pic.twitter.com/NO2mb6V2t7 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 18, 2022

Примечательно, ранее сообщалось, что Соболь получил повреждение, а его восстановление займет около 2 недель.

Матч между Стандардом и Брюгге начнется в 19:30 по киевскому времени.