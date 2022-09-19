Стало известно, во сколько Ювентусу может обойтись увольнение Аллегри

Туринский Ювентус должен будет выплатить главному тренеру Массимилиано Аллегри более 30 миллионов евро компенсации в случае его увольнения с занимаемой должности.

Итальянский специалист вернулся в свой бывший клуб в мае 2021 года, подписав контракт на четыре сезона.

Зарплата 55-летнего тренера в Ювентусе составляет около семи миллионов евро в год. При этом вместе с налогами руководство "бьянконери" тратит на оплату труда наставника команды примерно 12,95 миллиона евро в год.

Читай также: Аллегри не верит в свое увольнение из Ювентуса

Учитывая, что в нынешнем сезоне уже прошли три месяца, Аллегри еще недополучил более 19 миллионов евро чистыми, из которых пять миллионов приходятся на текущий сезон, а также по семь миллионов ​​за следующие два года.

Вместе с налогами общая сумма, в которую туринцам может обойтись увольнение тренера, может составить около 36 миллионов евро, сообщает Calcio e Finanza.

Напомним, что на данный момент Ювентус после семи сыгранных туров занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав десять очков. В Лиге чемпионов туринская команда проиграла оба своих матча в группе.