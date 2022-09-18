Аллегри не верит в свое увольнение из Ювентуса

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри не считает, что ему грозит отставка из клуба.

"Я пропустил все слухи о том, что Аллегри могут уволить. Я скучал по этому, мне этого не хватало. Меня устраивает, что об этом говорят. Мы с командой каждый день спокойно беседуем и анализируем ситуацию. Я всегда должен объясняться. Нам нужно думать о работе, сохраняя спокойствие, потому что мы можем лишь совершенствоваться.

Я несу ответственность за это, но вы, к сожалению, неправильно меня поняли. Мы здесь не для того, чтобы иметь единое мнение. Я вижу нечто противоположное тому, что написано в спешке. Имел ли я в распоряжении всех игроков команды хоть раз? Нет. Команда хорошо справляется? Да, учитывая то, в каких условиях мы находимся. Нет смысла все портить. После побед тебя хвалят, а когда ты проигрываешь…

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Знаете, почему я скучал по разговорам об отставке? Один плохой матч, и в прессе пишут: "Аллегри могут уволить". Это смешно. Я уверен в нашем будущем, так что сказал игрокам: "Не беспокойте меня во время паузы на матчи сборных. Мне нужно расслабиться", – сказал Аллегри в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, Ювентус выиграл лишь два матча из восьми в этом сезоне, а в Серии А команда набрала 10 очков в 6 играх.