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Левандовски: Не считаю, что из Барселоны путь к Золотому мячу короче, чем из Баварии

Поляк не думает об индивидуальных наградах.
Сегодня, 13:49
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
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Экс-форвард Баварии Роберт Левандовски не считает, что его шансы на Золотой мяч возросли в Барселоне. 

Напомним, поляк этим летом перешел в каталонский клуб за 45+5 миллионов евро. 

"Может быть, игроки Барселоны выигрывали его чаще других, но я не провожу ночи без сна из-за этого трофея.

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Я не считаю, что из Барселоны путь к Золотому мячу короче, чем из Баварии", – сказал Левандовски в интервью Przegląd Sportowy.

В текущем сезоне на счету Левандовски 8 голов и 2 ассиста в 6 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бавария Роберт Левандовски
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