Депай: Я хочу большего, чем два выхода в старте за Барселону

Форвард Барселоны Мемфис Депай заявил, что его не устраивает количество игрового времени в стане каталонцев.

"Я дважды вышел в стартовом составе в двух последних матчах Ла Лиги. Этого недостаточно. Меня заменяют в районе 60-й минуты, но я хочу большего. За 25 минут до конца матча появляется больше свободных зон, есть возможности извлекать из этого пользу.

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В этот раз я с еще большим нетерпением жду работы со сборной Нидерландов. Думаю, вы можете догадаться, почему. Я играл меньше, чем обычно, и я к такому не привык. Здесь я знаю, что буду выходить на поле. Я более мотивирован и чувствую благодарность", – сказал Депай в интервью Mundo Deportivo.