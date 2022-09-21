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Футбол

Чигринский - в топ-15 провальных трансферов Барселоны по версии Goal

Украинского центрбэка вновь упомянули в контексте провалов каталонцев.
Вчера, 23:41
Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринский
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Издание Goal приняло решение составить список самых провальных трансферов в истории Барселоны.

В список вошло 15 футболистов, среди которых нашлось место и для украинского центрбэка Дмитрия Чигринского.

Чиггринский оказался на седьмом месте в списке "опередив" Эммануэля Пети, Андре Гомеша и Алекса Сонга.

Cейчас 35-летний украинец выступает за Ионикос в чемпионате Греции. Его контракт действует до июня 2024 года

Вашему вниманию топ-15 худших трансферов в истории Барселоны по версии журнала Goal.

1. Филиппе Коутиньо (из Ливерпуля за 120+40 млн);

2. Антуан Гризманн (из Атлетико за 120 млн);

3. Златан Ибрагимович (из Интера за 69,5 млн);

4. Мартин Брейтуэйт (из Леганеса за 18 млн);

5. Миралем Пьянич (с Ювентусом в обмен на Артура);

6. Кейррисон (из Палмейраса за 14 млн);

7. Дмитрий Чигринский (с Шахтера за 25 млн);

8. Александр Глеб (из Арсенала за 17 млн);

9. Джованни (с Крузейро за 18 млн);

10. Андре Гомеш (из Валенсии за 35 млн);

11. Алекс Сонг (из Арсенала за 18 млн);

12. Кристоф Дюгарри (из Милана за 4 млн);

13. Дуглас Перейра (из Сан-Паулу за 4 млн);

14. Нелсон Семеду (из Бенфики за 30 млн);

15. Эммануэль Пети (из Арсенала за 15 млн).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Барселона Дмитрий Чигринский
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