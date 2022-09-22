Дженоа объявила о расторжении контракта с Шевченко
Итальянская Дженоа объявила о расторжении контракта с украинским тренером Андреем Шевченко.
Стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию сторон.
📝 Il Genoa CFC comunica di aver risolto consensualmente il contratto tra il Club e Andriy Shevchenko. pic.twitter.com/viLBTbXAjy— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 22, 2022
Напомним, 45-летний тренер возглавил Дженоа в ноябре 2021 года, но был уволен уже в январе 2022-го. Все это время он находился на контракте с клубом.
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Под руководством Шевченко команда проиграла 7 матчей, 3 раза сыграла вничью и 1 игру выиграла. Несмотря на смену тренера, клуб по итогам прошедшего сезона вылетел в Серию Б.
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