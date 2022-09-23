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Словакия - Украина: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21

Вашему вниманию прямая трансляция матча молодежных сборных в плей-офф квалификации чемпионата Европы.
Сегодня, 13:12
Молодежная сборная Украины сыграет со сверстниками из Словакии / УАФ
Молодежная сборная Украины сыграет со сверстниками из Словакии / УАФ
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В пятницу, 23 сентября, молодежная сборная Украины проведет на выезде первый матч плей-офф отбора на Евро-2023 против Словакии.

Поединок состоится в Жилине на стадионе Под Дубнем. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Словакия - Украина:

Ответный матч против Словакии сборная Украины проведет в Польше. Игра состоится в городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, ранее стала известна заявка молодежной сборной Украины на матчи плей-офф отбора Евро-2023 против Словакии.

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