Словакия - Украина: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21
Вашему вниманию прямая трансляция матча молодежных сборных в плей-офф квалификации чемпионата Европы.
В пятницу, 23 сентября, молодежная сборная Украины проведет на выезде первый матч плей-офф отбора на Евро-2023 против Словакии.
Поединок состоится в Жилине на стадионе Под Дубнем. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Словакия - Украина:
Ответный матч против Словакии сборная Украины проведет в Польше. Игра состоится в городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе и начнется в 18:30 по киевскому времени.
Напомним, ранее стала известна заявка молодежной сборной Украины на матчи плей-офф отбора Евро-2023 против Словакии.