Словакия - Украина: видео онлайн-трансляция матча отбора Евро-2023 U-21

В пятницу, 23 сентября, молодежная сборная Украины проведет на выезде первый матч плей-офф отбора на Евро-2023 против Словакии.

Поединок состоится в Жилине на стадионе Под Дубнем. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Словакия - Украина:

Ответный матч против Словакии сборная Украины проведет в Польше. Игра состоится в городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, ранее стала известна заявка молодежной сборной Украины на матчи плей-офф отбора Евро-2023 против Словакии.