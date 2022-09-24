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Футбол

Ряд европейских клубов готовы побороться за лидера Бенфики

Алехандро Гримальдо может сменить клубную прописку.
Вчера, 20:57
Алехандро Гримальдо
Алехандро Гримальдо
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Лидер лиссабонской Бенфики Алехандро Гримальдо вошел в сферу интересов нескольких топ-клубов Европы.

Как сообщает журналист Николо Скира, Ювентус, Барселона, Атлетико и Манчестер Сити готовы подписать левого защитника.

Указанные клубы хотят воспользоваться тем, что испанец до сих пор не подписал новый контракт с клубом.

В нынешнем сезоне Гримальдо провел 13 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Алекс Гримальдо
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