Ряд европейских клубов готовы побороться за лидера Бенфики

Лидер лиссабонской Бенфики Алехандро Гримальдо вошел в сферу интересов нескольких топ-клубов Европы.

Как сообщает журналист Николо Скира, Ювентус, Барселона, Атлетико и Манчестер Сити готовы подписать левого защитника.

Указанные клубы хотят воспользоваться тем, что испанец до сих пор не подписал новый контракт с клубом.

В нынешнем сезоне Гримальдо провел 13 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.