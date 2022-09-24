Ряд европейских клубов готовы побороться за лидера Бенфики
Алехандро Гримальдо может сменить клубную прописку.
Лидер лиссабонской Бенфики Алехандро Гримальдо вошел в сферу интересов нескольких топ-клубов Европы.
Как сообщает журналист Николо Скира, Ювентус, Барселона, Атлетико и Манчестер Сити готовы подписать левого защитника.
Указанные клубы хотят воспользоваться тем, что испанец до сих пор не подписал новый контракт с клубом.
В нынешнем сезоне Гримальдо провел 13 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи.