Скалони продлил контракт со сборной Аргентины

Наставник "небесно-голубых" будет тренировать команду до 2026 года.

Главный тренер Лионель Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины. Об этом сообщает издание АР.

44-летний аргентинец продлил контракт с "альбиселесте" до конца ЧМ-2026. Прежнее соглашение Скалони со сборной было рассчитано до 31 декабря 2022 года.

Этой ночью Аргентина разгромила Ямайку (3:0) в товарищеской встрече, продлив свою беспроигрышную серию до 35 матчей.

Напомним, Скалони возглавляет национальную команду с августа 2018-го.

Ранее сообщалось, что Месси вошел в топ-3 футболистов в истории по количествам голам за сборную.