Защитник МЮ пропустит дерби с Ман Сити

Харри Магуайр получил травму в матче за сборную.

Центрбэк Манчестер Юнайтед Харри Магуайр не сможет помочь своей команде в дерби против Манчестер Сити, которое состоится на этой неделе.

Английский защитник получил травму в матче за сборную против национальной команды Германии.

Точные сроки восстановления футболиста в данный момент остаются неизвестными.

Примечательно, что в этом сезоне Магуайр провел всего 5 матчей за МЮ и перестал попадать в стартовый состав после второго тура АПЛ.