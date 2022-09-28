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Защитник МЮ пропустит дерби с Ман Сити

Харри Магуайр получил травму в матче за сборную.
Сегодня, 14:38
Харри Магуайр
Харри Магуайр
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Центрбэк Манчестер Юнайтед Харри Магуайр не сможет помочь своей команде в дерби против Манчестер Сити, которое состоится на этой неделе.

Английский защитник получил травму в матче за сборную против национальной команды Германии.

Точные сроки восстановления футболиста в данный момент остаются неизвестными.

Примечательно, что в этом сезоне Магуайр провел всего 5 матчей за МЮ и перестал попадать в стартовый состав после второго тура АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед Ман Сити Гарри Магуайр
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