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Два игрока атаки Манчестер Юнайтед могут пропустить дерби с Манчестер Сити

Плохи дела у манкунианцев перед ответственной игрой чемпионата.
29 сентября, 15:57
Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль / Getty Images
Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль / Getty Images
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Международная пауза закончилась и не потревожит нас до самого старта чемпионата мира в Катаре. А потому готовимся к возвращению клубного футбола. И тут же болельщики получат сразу два громких дерби: Арсенал - Тоттенхэм и Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы", которые после ужасного старта выдали серию из четырех побед подряд в АПЛ, с потерями подходят к данной встрече. Как сообщает utdreport со ссылкой на журналиста The Times Пола Херста, участие в матче Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля находится под большим вопросом.

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Сообщается, что оба футболиста не тренировались на этой неделе, а их шансы на появление в заявке на игру с каждым днем все меньше и меньше.

Напомним, что дерби Манчестера состоится в воскресенье, 2 октября, на Этихаде. Начало поединка - 16:00 по киевскому времени.

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