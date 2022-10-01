Назарина - в заявке Шахтера на матч с Металлистом

Новичок "горняков" может дебютировать за команду.

Донецкий Шахтер объявил заявку на поединок чемпионата Украины против харьковского Металлиста.

В список вошло 23 футболиста, среди которых нашлось место Егору Назарине, перешедшему в клуб накануне.

Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Тейлор, Матвиенко, Конопля, Козык

Полузащитники: Степаненко, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Назарина, Очеретько, Петряк

Нападающие: Траоре, Сикан

Матч Металлист - Шахтер пройдет уже сегодня, 1 октября, в 17:00 по киевскому времени.