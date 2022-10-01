Лион может получить нового владельца уже в конце этого месяца

Многолетний владелец Лиона Жан-Мишель Оля уже в ближайшее время может отойти от дел.

Как сообщает французские СМИ, американец Джон Текстор в конце октября может стать владельцем контрольного пакета акций "львов".

Ожидалось, что это произойдет в минувшем месяце, но возникли определенные бюрократические преграды.

К бизнесмену, помимо котрольного пакета акций, перейдет долг в 330 млн евро перед инвесторами клуба.

В данный момен Лион занимает шестое место, набрав тринадцать очков в восьми матчах.