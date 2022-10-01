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Арсенал в большинстве одержал победу над Тоттенхэмом в северолондонском дерби

Александр Зинченко и компания с удовольствием воспользовались "подарком" от своих оппонентов в виде удаления.
Сегодня, 16:39
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images
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В субботу, 1 октября, на Эмирейтс в рамках девятого тура АПЛ прошло северолондонское дерби между Арсеналом и Тоттенхэмом, которое завершилось победой команды Александра Зинченко со счетом 3:1.

На 20-й минуте вывел хозяев вперед Томас Парти, который рисковал пропустить эту встречу из-за повреждения, полученного еще в составе сборной Ганы. Но в середине первой половины Харри Кейн с пенальти не только восстановил паритет, но и установил несколько достижений.

Сразу после перерыва "канониры" вновь оказались в роли лидеров, благодаря голу Габриэля Жезуса - бразилец оформил свой пятый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Чуть позже правый латераль "шпор" Эмерсон Роял решил покинуть поле чуть раньше остальных, ведь за свою грубую игру он получил от Энтони Тейлора прямую красную карточку.

Получив такое преимущество команда Микеля Артеты решила его развить усилиями Гранита Джаки, который своим точным ударом установил окончательный счет поединка.

Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе. Он отыграл 73 минуты, после чего был заменен на Кирана Тирни.

Тоттенхэм потерпел свое первое поражение в сезоне, в то время, как Арсенал закрепился на первом месте, имея в активе 21 очко.

Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Голы: Парти, 20, Жезус, 49, Джака, 67 - Кейн, 31 (пен.).

Арсенал: Рамсдейл - Уайт (Томиясу, 89), Салиба, Габриэль, Зинченко (Тирни, 73) - Парти (Локонга, 73), Джака, Сака, Эдегор (Виейра, 80), Мартинелли - Жезус (Нкетиа, 80).

Тоттенхэм: Льорис - Ромеро, Дайер, Лангле (Санчес, 71) - Эмерсон Роял, Хойбьерг (Скипп, 75), Бентанкур, Перишич (Биссума, 71) - Ришарлисон (Сессеньон, 71), Кейн, Сон (Доэрти, 72).

Предупреждения: Салиба, Мартинелли - Дайер.

Удаление: Эмерсон Роял (прямая красная).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол тоттенхэм АПЛ Арсенал Лондон
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