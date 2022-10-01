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Новости из раздевалки МЮ: тен Хаг искренний, но жесткий, Варан, Каземиро и Эриксен - теневые авторитеты

Похоже, что атмосфера в команде понемногу налаживается.
Сегодня, 21:59
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images
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В воскресенье, 2 октября, на Этихаде состоится вторая громкая встреча девятого тура АПЛ Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед.

Перед матчем журналист The Telegraph Джеймс Дакер поделился новостями из раздевалки "красных дьяволов". Сообщается, что главный тренер Эрик тен Хаг считается искренним и принципиально порядочным человека.

Но при этом он жесткий, серьезный, целеустремленный, ориентированный на детали и не прощающий непрофессионализма, неряшливости или отсутствия старания.

Одно из главных открытий клуба Лисандро Мартинес является чуть ли не главным и позитивным оратором в раздевалке, который связывает собой многие группы игроков, включая игроков академии.

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Каземиро, Кристиан Эриксен и Рафаэль Варан обладают тихим, но значительным авторитетом среди футболистов, во многом благодаря своим выступлениям и достижениям в своих карьерах.

К тому же датчанин сильно сдружился с Бруно Фернандешем. Плюс его характер позволил ему отлично поладить не только с новыми партнерами, но и всем персоналом.

Тирелл Маласия одним из последних покидает тренировочный комплекс в Каррингтоне, а Антони привнес дополнительную интенсивность и остроту в тренировки манкунианцев - бразилец наслаждается пребыванием в клубе, в который он отчаянно хотел перейти.

Бруно Фернандеш и Том Хитон считаются двумя наиболее эмоционально умными и уравновешенными людьми в команде, которые понимают ценность "кнута и пряника" и не боятся ответить или встать на защиту одноклубников или  тренера, когда это необходимо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед АПЛ дерби Манчестера Эрик тен Хаг
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