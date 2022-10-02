Перес назвал победителя Золотого мяча

Глава "сливочных" не сомневается в том, что награду получит Бензема.

Президент Реала Флорентино Перес уверен в том, что форвард клуба Карим Бензема получит Золотой мяч.

"Бензема уже вручили приз лучшему игроку года по версии УЕФА, а в ближайшие дни он получит Золотой мяч. Никто в этом не сомневается", – сказал Перес в интервью As.

В текущем сезоне на счету Бензема 3 гола и 1 ассист в 4 матчах Ла Лиги.

Напомним, церемония вручения Золотого мяча состоится 17 октября.

Ранее игрок Реала похвастался улучшенными показателями в FIFA 23.