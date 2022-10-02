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Специя без Коваленко с разгромным счетом уступила Лацио

Римский клуб забил четыре безответных гола сопернику.
Сегодня, 15:22
Лацио - Специя / Getty Images
Лацио - Специя / Getty Images
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В воскресенье, 2 октября, в рамках 8 тура Серии А Лацио встречался со Специей. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Голами в данной встрече отметились хавбек Маттиа Ццаканьи, защитник Алессио Романьоли и полузащитник Сергей Милинкович-Савич.

Отметим, украинский хавбек Специи Виктор Коваленко пропускал данную встречу из-за травмы.

После 8 туров Лацио занимает третье место с 17 баллами, а Специя идет на 12 строчке, набрав 8 очков.

Лацио - Специя 4:0

Голы: Цакканьи, 12, Романьоли, 24, Милинкович-Савич, 62, 90+1

Лацио: Проведель - Габаррон (Хила, 46), Романьоли, Марушич - Луис Альберто (Весино, 73), Катальди (Маркос Антонио, 78), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 64) - Фелипе Андерсон, Цакканьи, Иммобиле (Педро, 64).

Специя: Дронговски - Хольм, Николау, Кальдара, Ампаду (Амьян, 66) - Кивер (Бек, 81), Бастони, Бурабия (Экдаль, 65), Эллертссон (Агудело, 65), Джаси (Санка, 75) - Нзола.

Предупреждения: Ампаду, Джаси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Серия А Специя
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