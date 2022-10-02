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Роналду остался в запасе Манчестер Юнайтед на дерби против Манчестер Сити

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд на важнейшую игру недели.
Сегодня, 15:39
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images
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В воскресенье, 2 октября, главным матчем дня станет дерби Манчестера: Сити против Юнайтед.

Команде Пепа Гвардиолы не поможет основной опорник Родри - вместо испанца в старте появится Илкай Гюндоган. Также можно отметить Рубена Диаша и Эмерика Ляпорта в запасе "горожан".

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У манкунианцев восстановился и готов к бою Маркус Рэшфорд, хотя еще несколько дней назад его появление даже в заявке на игру было под большим вопросом. Нельзя не отметить уже привычного пассажира скамейки запасных в этом сезоне - Криштиану Роналду с разбитым лицом после матча с Чехией начнет дерби в запасе.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аканджи, Аке, Канселу - Де Брюйне, Гюндоган, Силва - Фоден, Холанд, Грилиш.

Запасные: Карсон, Ортега, Альварес, Гомес, Диаш, Льюис, Ляпорт, Марез, Палмер.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Варан, Мартинес, Маласия - МакТоминей, Эриксен, Антони, Фернандеш, Санчо - Рэшфорд.

Запасные: Хитон, Шоу, Линделеф, Каземиро, Фред, Эланга, Пельистри, Марсьяль, Роналду.

Напомним, что матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед начнется в 16:00 по киевскому времени.

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