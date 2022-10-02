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Тен Хаг: В матче с Ман Сити мы не вышли на поле

Наставник Манчестер Юнайтед жестко прошелся по своим подопечным.
Сегодня, 21:25
Эрик тен Хаг
Эрик тен Хаг
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В рамках 9 тура АПЛ Манчестер Юнайтед встреился в гостях с Манчестер Сити.

"Красных дьяволов" разгромили со счетом 6:3 благодаря хет-трикам Холанда и Фодена.

Наставник МЮ Эрик тен Хаг раскритиковал футболистов команды за игру в манчестерском дерби.

"Я удивлен, почему мы не вышли на поле. Я видел другую команду, другой дух, и мы не выглядели убедительными. Мне нужно поговорить со своими игроками и узнать, почему так произошло. Завтра я покажу команде, что мы могли быть лучше. В моменте с первым голом мы выиграли борьбу за мяч и могли создать свой момент.

Нам не хватало веры в себя. Когда вы не верите в себя, вы не можете выигрывать матчи. Такое отношение недопустимо. Мы были недисциплинированными. Согласно всем футбольным канонам, нас из-за этого просто уничтожили, убили. Именно это произошло сегодня.

В такие моменты я не могу думать о позитиве. Мы подвели наших болельщиков, мы подвели себя и очень разочарованы", - заявил нидерландский специалист в послематчевом интервью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мю Эрик тен Хаг
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