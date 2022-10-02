"Разве матчи Надаля и Федерера кому-то наскучили?": Флорентино Перес вспомнил о Суперлиге

Президент Реала в очередной раз намекнул на необходимость создания Суперлиги.

Суперлига, состоящая из 12 команд, была встречена массовым осуждением со стороны болельщиков и вызвала протесты за пределами стадионов.

Но, выступая на генеральной ассамблее Реала, президент клуба Флорентино Перес сказал, что будущие поколения болельщиков сосредоточатся на разных видах развлечений, и провел сравнение с теннисом, когда подчеркнул недостатки футбола.

"Надаль и Федерер играли друг с другом 40 раз за 15 лет. Пока что Надаль и Джокович встречались друг с другом 59 раз за 16 лет. Это скучно? Эти исторические столкновения выросли в теннисе", — цитирует Переса BBC.

"В футболе цифры ошеломляют. Оказывается, мы играли с Ливерпулем, исторической командой с шестью кубками европейских чемпионов, всего девять раз за 67 лет. И только три раза в Мадриде. Мы играли с Челси всего четыре раза за всю историю Европейского кубка".

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Перес также отклонил предложения Суперлиги, которые означали бы конец национальных лиг.

"Формат Суперлиги никогда не станет препятствием для конструктивного и свободного диалога по решению очень серьезных проблем в европейском футболе. Проблем, которые мы должны срочно решить".

Перес сослался на продолжающееся дело в Европейском суде, который в декабре должен вынести временное решение о том, следует ли разрешить европейскому руководящему органу УЕФА иметь монополию на организацию клубных соревнований