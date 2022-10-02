iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Разве матчи Надаля и Федерера кому-то наскучили?": Флорентино Перес вспомнил о Суперлиге

Президент Реала в очередной раз намекнул на необходимость создания Суперлиги.
Сегодня, 21:59
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images
0 0 0

Суперлига, состоящая из 12 команд, была встречена массовым осуждением со стороны болельщиков и вызвала протесты за пределами стадионов.

Но, выступая на генеральной ассамблее Реала, президент клуба Флорентино Перес сказал, что будущие поколения болельщиков сосредоточатся на разных видах развлечений, и провел сравнение с теннисом, когда подчеркнул недостатки футбола.

"Надаль и Федерер играли друг с другом 40 раз за 15 лет. Пока что Надаль и Джокович встречались друг с другом 59 раз за 16 лет. Это скучно? Эти исторические столкновения выросли в теннисе", — цитирует Переса BBC.

"В футболе цифры ошеломляют. Оказывается, мы играли с Ливерпулем, исторической командой с шестью кубками европейских чемпионов, всего девять раз за 67 лет. И только три раза в Мадриде. Мы играли с Челси всего четыре раза за всю историю Европейского кубка".

Читай также: Лунин - в старте на матч против Осасуны

Перес также отклонил предложения Суперлиги, которые означали бы конец национальных лиг.

"Формат Суперлиги никогда не станет препятствием для конструктивного и свободного диалога по решению очень серьезных проблем в европейском футболе. Проблем, которые мы должны срочно решить".

Перес сослался на продолжающееся дело в Европейском суде, который в декабре должен вынести временное решение о том, следует ли разрешить европейскому руководящему органу УЕФА иметь монополию на организацию клубных соревнований

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Флорентино Перес Реал Мадрид Европейская суперлига
0 0 0

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
"Нет у нас проблем, кроме этого старого черта": Футболистка сборной России прокомментировала выступление Путина "Нет у нас проблем, кроме этого старого черта": Футболистка сборной России прокомментировала выступление Путина
Аталанта минимально обыграла Фиорентину Аталанта минимально обыграла Фиорентину
Тен Хаг рассказал, почему он не выпустил Роналду в матче с Манчестер Сити Тен Хаг рассказал, почему он не выпустил Роналду в матче с Манчестер Сити
Помочь журналистам

Видео

Заря - Кривбасс 2:2 Видео голов и обзор матча УПЛ
Заря - Кривбасс 2:2 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Украина23:21
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа22:57
Аталанта Малиновского продемонстрировала лучший старт в истории клуба
Киберспорт22:56
Perfecto и ElectroNic не покинули РФ, вопреки заявлениям NaVi
Украина22:40
Новичок Динамо пообещал выучить украинский
Теннис22:33
Сестры Киченок стали победительницами парного турнира WTA 250 в Таллинне
Европа21:59
"Разве матчи Надаля и Федерера кому-то наскучили?": Флорентино Перес вспомнил о Суперлиге
Футбол21:49
"Нет у нас проблем, кроме этого старого черта": Футболистка сборной России прокомментировала выступление Путина
Европа21:25
Тен Хаг: В матче с Ман Сити мы не вышли на поле
Формула 121:25
Перес получил штраф, но сохранил победу на Гран-при Сингапура
Европа20:57
Аталанта минимально обыграла Фиорентину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK