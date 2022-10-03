Капитан Милана больше не поможет своей команде в 2022 году

В матче восьмого тура итальянской Серии А, где Милан обыграл Эмполи со счетом 3:1, сразу три игрока действующего чемпиона получили травмы, из-за которых не смогли продолжить встречу: Давиде Калабрия, Симон Кьяер и Алексис Салемакерс.

Если Кьяер и Салемакерс в этом году еще точно сыграют, то вот с капитаном возникли серьезные проблемы.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на Sky Italia, в 2022 году Калабрия на поле больше не появится. У игрока диагностировали проксимальное мышечно-сухожильное поражение подколенного сухожилия правого бедра, из-за которого он пропустит ближайшие три месяца.

Напомним, что на правом фланге обороны "россонери" играют также Алессандро Флоренци (из-за травмы не выходил на поле с конца августа) и Сержиньо Дест.