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Капитан Милана больше не поможет своей команде в 2022 году

У "россонери" огромные проблемы на правом фланге обороны.
Сегодня, 18:48
Давиде Калабрия / Getty Images
Давиде Калабрия / Getty Images
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В матче восьмого тура итальянской Серии А, где Милан обыграл Эмполи со счетом 3:1, сразу три игрока действующего чемпиона получили травмы, из-за которых не смогли продолжить встречу: Давиде Калабрия, Симон Кьяер и Алексис Салемакерс.

Если Кьяер и Салемакерс в этом году еще точно сыграют, то вот с капитаном возникли серьезные проблемы.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на Sky Italia, в 2022 году Калабрия на поле больше не появится. У игрока диагностировали проксимальное мышечно-сухожильное поражение подколенного сухожилия правого бедра, из-за которого он пропустит ближайшие три месяца.

Напомним, что на правом фланге обороны "россонери" играют также Алессандро Флоренци (из-за травмы не выходил на поле с конца августа) и Сержиньо Дест.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Милан Серия А Давиде Калабрия
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