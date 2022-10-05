Аталанта Малиновского потеряла основного защитника на ближайшие матчи
Рафаэль Толои не сможет выйти на поле в следующие две недели.
Итальянская Аталанта будет вынуждена обходиться без Рафаэля Толои в нескольких поединках.
Итальянец с бразильскими корнями получил повреждение и не выйдет на поле в ближайшие две недели.
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Толои диагностировали растяжение бицепса бедряной кости. Игрок пропустит матчи с Удинезе, Сассуоло и Лацио.
Стоит сказать, что Аталанта на данный момент делит с Наполи первое место, набрав двадцать очков.