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Аталанта Малиновского потеряла основного защитника на ближайшие матчи

Рафаэль Толои не сможет выйти на поле в следующие две недели.
Сегодня, 10:04
Рафаэль Толои / Getty Images
Рафаэль Толои / Getty Images
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Итальянская Аталанта будет вынуждена обходиться без Рафаэля Толои в нескольких поединках.

Итальянец с бразильскими корнями получил повреждение и не выйдет на поле в ближайшие две недели.

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Толои диагностировали растяжение бицепса бедряной кости. Игрок пропустит матчи с Удинезе, Сассуоло и Лацио.

Стоит сказать, что Аталанта на данный момент делит с Наполи первое место, набрав двадцать очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол италия аталанта
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