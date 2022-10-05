Аталанта Малиновского потеряла основного защитника на ближайшие матчи

Рафаэль Толои не сможет выйти на поле в следующие две недели.

Итальянская Аталанта будет вынуждена обходиться без Рафаэля Толои в нескольких поединках.

Итальянец с бразильскими корнями получил повреждение и не выйдет на поле в ближайшие две недели.

Читай также: Аталанта Малиновского продемонстрировала лучший старт в истории клуба

Толои диагностировали растяжение бицепса бедряной кости. Игрок пропустит матчи с Удинезе, Сассуоло и Лацио.

Стоит сказать, что Аталанта на данный момент делит с Наполи первое место, набрав двадцать очков.