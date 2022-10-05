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Правительство Испании поддерживает включение Украины в заявку на Чемпионат мира 2030

Матчи одного квартета имеют шанс пройти в нашей стране.
Сегодня, 10:42
Испания - Украина / Getty Images
Испания - Украина / Getty Images
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Пресс-секретарь испанского правительства Изабель Родригес высказался о возможности включения Украины в совместную с Португалией заявку на проведение Чемпионата мира в 2030 году.

Родригес заявила, что подобные намерения со стороны Украины безусловно получают поддержку Испании.

"Конечно, правительство поддерживает включение Украины в нашу заявку, потому что всегда хорошо, когда спорт выступает единым фронтом с миром", - приводит слова Родригес издание EFE.

Напомним, ранее британское издание Times заявило, что Украина может принять у себя матчи одной группы предстоящего Мундиаля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина испания ЧМ
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