Правительство Испании поддерживает включение Украины в заявку на Чемпионат мира 2030

Пресс-секретарь испанского правительства Изабель Родригес высказался о возможности включения Украины в совместную с Португалией заявку на проведение Чемпионата мира в 2030 году.

Родригес заявила, что подобные намерения со стороны Украины безусловно получают поддержку Испании.

"Конечно, правительство поддерживает включение Украины в нашу заявку, потому что всегда хорошо, когда спорт выступает единым фронтом с миром", - приводит слова Родригес издание EFE.

Напомним, ранее британское издание Times заявило, что Украина может принять у себя матчи одной группы предстоящего Мундиаля.