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Футбол

Хавбек Барселоны не сыграет против Сельты из-за травмы

Кессье пропустит матч в рамках чемпионата Испании.
Сегодня, 18:20
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images
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Очередной игрок Барселоны получил травму. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Полузащитник Франк Кессье растянул приводящую мышцу правого бедра. Ивуариец вчера вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Интером на 83-й минуте.

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Точные сроки восстановления игрока не сообщается, однако он пропустит ближайший матч с Сельтой.

В текущем сезоне на счету Кессье 5 матчей в рамках Ла Лиги.

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