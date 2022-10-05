Хавбек Барселоны не сыграет против Сельты из-за травмы

Очередной игрок Барселоны получил травму. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Полузащитник Франк Кессье растянул приводящую мышцу правого бедра. Ивуариец вчера вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Интером на 83-й минуте.

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Точные сроки восстановления игрока не сообщается, однако он пропустит ближайший матч с Сельтой.

В текущем сезоне на счету Кессье 5 матчей в рамках Ла Лиги.