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"Спасибо за урок": тен Хаг использует раазгром от Манчестер Сити как ориентир на будущее

Унижение в дерби Манчестера должно пойти на пользу развития "красных дьяволов".
Сегодня, 20:25
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images
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В преддверии матча Лиги Европы против кипрской Омонии главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поблагодарил Манчестер Сити за "проверку реальности" манкунианцев в проигрышном дерби (3:6).

"У нас произошла проверка реальности после Манчестер Сити - теперь мы знаем, что должны активизироваться", - цитирует нидерландца The Guardian. "Так что спасибо за урок, Пеп и Сити. Мы примем это, мы должны понять, что стоит все делать намного лучше".

Напомним, что в разгроме не принимал участие Криштиану Роналду, который просидел весь матч на скамейке запасных. Британский журналист Пирс Морган выступил с критикой в адрес тен Хага, который не использует портагульца.

Матч Омония - Манчестер Юнайтед состоится в четверг, 6 октября. Начало встречи - 19:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед Манчестер Сити Эрик тен Хаг
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