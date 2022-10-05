"Спасибо за урок": тен Хаг использует раазгром от Манчестер Сити как ориентир на будущее

Унижение в дерби Манчестера должно пойти на пользу развития "красных дьяволов".

В преддверии матча Лиги Европы против кипрской Омонии главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг поблагодарил Манчестер Сити за "проверку реальности" манкунианцев в проигрышном дерби (3:6).

"У нас произошла проверка реальности после Манчестер Сити - теперь мы знаем, что должны активизироваться", - цитирует нидерландца The Guardian. "Так что спасибо за урок, Пеп и Сити. Мы примем это, мы должны понять, что стоит все делать намного лучше".

Напомним, что в разгроме не принимал участие Криштиану Роналду, который просидел весь матч на скамейке запасных. Британский журналист Пирс Морган выступил с критикой в адрес тен Хага, который не использует портагульца.

Матч Омония - Манчестер Юнайтед состоится в четверг, 6 октября. Начало встречи - 19:45 по киевскому времени.