Морган: Тен Хаг – высокомерный хам, его обращение с Роналду – позор

Журналист Пирс Морган прокомментировал решение главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага оставить форварда Криштиану Роналду на скамейке в дерби против Манчестер Сити.

"Вы только представьте это: он сажает Криштиану в запас на самый важный матч сезона, а затем выпускает на замену 5 других игроков. Их "уничтожают", и после этого он говорит, что поступил так "из уважения".

Тен Хаг – заблуждающийся высокомерный хам. Его обращение с Роналду – это позор", — написал Морган в своем твиттере.

Imagine benching @Cristiano for Utd’s biggest game of the season, then using 5 other subs as they’re hammered into oblivion, & then claiming you did it ‘out of respect’ for him?

Ten Hag is an arrogant deluded twerp & the way he’s treating Ronaldo is disgraceful. pic.twitter.com/iuGFEJ7v2j