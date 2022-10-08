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Пьянич: В тренировках Кумана не было ни тактики, ни идей

Босниец негативно высказался о работе с экс-наставником.
Сегодня, 00:25
Пьянич и Куман / Getty Images
Пьянич и Куман / Getty Images
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Полузащитник Аль-Шарджа Миралем Пьянич раскритиковал бывшего тренера Барселоны Рональда Кумана.

Напомним, нидерландец тренировал каталонский клуба с 2020 по 2021 год.

"Я был удивлен тренировками Кумана. Они были короткими. Без интенсивности, без тактики, без идей...

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Он не готовился к матчам. Теперь я вижу различия", – сказал Пьянич в интервью As.

В текущем сезоне на счету боснийца 2 гола и 1 ассист в 4 матчах ОАЭ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Миралем Пьянич Рональд Куман
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