Неймар назвал главную составляющую для победы в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Неймар поделился мнением касаемо того, что нужно клубу для победы в Лиге чемпионов.

"Сейчас я чувствую себя более полноценным игроком. Я могу защищаться, атаковать и забивать голы, делать решающие передачи – все что угодно. Знаю, что я не самый лучший защитник. Но стараюсь помогать одноклубникам.

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Чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда должна упорно работать, чтобы не пропускать голы и не давать пространства сопернику. Думаю, это нормальное явление. Хорошо, что это происходит сейчас, потому что именно так мы готовимся к финальным стадиям", – сказал Неймар в интервью GFFN.

В текущем сезоне на счету 30-летнего бразильца 8 голов и 7 ассистов в 9 матчах Лиги 1.