Милитао провел юбилейный матч за Реал
Бразилец преодолел отметку в 100 игр за "сливочных"
Сегодня, 10:24
В рамках 8 тура Ла Лиги Реал в гостях с минимальным счетом победил Хетафе (0:1).
Данный матч стал особенным для бразильского центрбэка Эдера Милитао.
Футболист провел сотый матч в футболке мадридского клуба.
Примечательно, что именно гол бразильца в начале матча принес команде победу.
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