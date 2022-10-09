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Футбол

Милитао провел юбилейный матч за Реал

Бразилец преодолел отметку в 100 игр за "сливочных"
Сегодня, 10:24
Эдер Милитао
Эдер Милитао
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В рамках 8 тура Ла Лиги Реал в гостях с минимальным счетом победил Хетафе (0:1).

Данный матч стал особенным для бразильского центрбэка Эдера Милитао.

Футболист провел сотый матч в футболке мадридского клуба.

Примечательно, что именно гол бразильца в начале матча принес команде победу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Реал Мадрид Эдер Милитао
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