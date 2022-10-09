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Футбол

Хавбек Шахтера прошел курс УЕФА по футбольному менеджменту

Тарас Степаненко начал задумываться о своем будущем.
Сегодня, 10:54
Тарас Степаненко / Getty Images
Тарас Степаненко / Getty Images
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Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко начал планировать свое будущее после завершения карьеры игрока.

Как сообщает пресс-служба "горняков", украинец прошел курсы УЕФА по футболььному менеджменту.

Степаненко успешно завершил обучение, которое было начато в январе текущего года.

Стоит сказать, что хавбек выступает за донецкий клуб с 2010 года.

С тех пор игрок завоевал  8 чемпионств Украины, 7 кубков Украины и 5 суперкубков Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол шахтер Тарас Степаненко
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