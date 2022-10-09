Хавбек Шахтера прошел курс УЕФА по футбольному менеджменту

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко начал планировать свое будущее после завершения карьеры игрока.

Как сообщает пресс-служба "горняков", украинец прошел курсы УЕФА по футболььному менеджменту.

Степаненко успешно завершил обучение, которое было начато в январе текущего года.

Стоит сказать, что хавбек выступает за донецкий клуб с 2010 года.

С тех пор игрок завоевал 8 чемпионств Украины, 7 кубков Украины и 5 суперкубков Украины.