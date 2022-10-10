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Барселона - Сельта 1:0 Видео гола и обзор матча чемпионата Испании

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:48
Барселона - Сельта: Видео голов / Getty Images
Барселона - Сельта: Видео голов / Getty Images
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В рамках восьмого тура чемпионата Испании Барселона на своем поле обыграла Сельту.

Единственный гол в поединке забил Педри, который реализовал свой момент на 17-й минуте.

Команды имели неплохие шансы забивать еще, но поразить ворота друг друга больше не удалось.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Барселона - Сельта:

Барселона – Сельта 1:0
Гол: Педри, 17.

Барселона: тер Штеген - Бальде (Роберто, 77), Пике, Алонсо, Альба (Гарсия, 86) - Гави, Бускетс, Педри (де Йонг, 63) - Рафинья (Дембеле, 64), Левандовски, Торрес (Фати, 63) .

Сельта: Марчесин - Мальо (Мингеса, 90+3), Нуньес, Айду, Галан - Бельтран - Серви (Пасиенсия, 83), Вейга (Солари, 75), Арнаис - Аспас, Ларсен (Перес, 75).

Предупреждения: Альба, Бускетс - Айду, Арнаис Оскар

Источник: MEGOGO

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