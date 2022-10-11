Футбольная ассоциация Англии собирает информацию по инциденту между Габриэлем и Хендерсоном

Футбольная ассоциация Англии начала собирать информацию от защитника Арсенала Габриэля и капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона после их гневной конфронтации на Эмирейтс в воскресенье, 9 октября, сообщает Sky Sports News.

Судейский отчет Майкла Оливера также пересматривается после потасовки, которая произошла после того, как Арсенал заработал решающий пенальти, который принес победу над мерсисайдцами со счетом 3:2.

После матча Оливер поговорил с Хендерсоном и Габриэлем, попросив их высказать свое мнение об инциденте в соответствии с протоколами ФА и PGMOL (Professional Game Match Officials Board - организация, отвечающая за официальных лиц матчей в английском профессиональном футболе). Это первый этап любого возможного дисциплинарного процесса.

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Первоначальные запросы могут занять несколько дней. В таких случаях, как этот, ФА обычно требует свидетельских показаний от всех игроков - и любого вспомогательного персонала клуба - которые были вовлечены в драку или находились в пределах слышимости того, что было сказано.

Пока неизвестно, начнет ли руководящий орган полномасштабное расследование случившегося.